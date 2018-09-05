Школьники в Грузии получили новые учебники

05.09.2018 13:09 Ученикам I-VI классов передали обновленные учебники. На процессе в 61-ой тбилисской школе присутствовал министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили.



По словам министра, с нового года были внедрены обновленные по содержанию и внешнему виду учебники.



Михаил Батиашвили отметил, книги напечатаны по европейским стандартам и их вес уменьшился почти вдвое, что очень важно для здоровья детей.



«По сравнению с прошлым годом, улучшено качество безвредности бумаги и краски, бумага отличается легкостью и прочностью. Новые книги составлены с соблюдением норм современного литературного языка, соответствуют возрасту учеников и учитывают развитие навыков учеников с использованием современных информационных технологий. Работа над новыми программами и с будущего года в VII-IX кассах тоже будут новые учебники», — заявил министр образования.















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