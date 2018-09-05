Адвокат обвиняемого в убийстве членов семьи Смит обнародовал заключение экспертизы

05.09.2018 14:53 Адвокат обвиняемого в убийстве трех членов семьи Смит пастуха Малхаза Кобаури Васил Мамулашвили обнародовал заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому, по утверждению адвоката, устанавливается, что невозможно, чтобы убийцей Райана Смита был Малхаз Кобаури.



По словам адвоката, важно установленное экспертизой обстоятельство, что Райану Смит нанесены физические повреждения до его смерти, что, по заявлению Мамулашвили, исключает то, что они были нанесены Малхазом Кобаури, «если учесть физические данные Малхаза Кобаури».



Адвокат утверждает, что экспертизой устанавливается сказанное Кобаури, что в Райна Смита стреляли чужие люди и он не причастен к преступлению.



«Поступило важное заключение. Оно показало, что Райну Смиту нанесены три ранения. Выстрелы произведены с близкого расстояния, приблизительно с одного метра. Райну Смиту нанесено несколько повреждений при жизни, т.е. было так – неопределенным лицом или лицами сначала были нанесены Смиту повреждения, а затем его убили. Заключение экспертизы указывает на то, что повреждения ему нанесены при жизни. Обществу известно, каково телосложение Малхаза Кобаури и невозможно, чтобы он смог нанеси физические повреждения Райану Смиту. Экспертизой устанавливается, что сказанное Кобаури, что между Смитом и чужими лицами произошло физическое противостояние, потом ему выстрелили в область спины, а после же его падения был произведен контрольный выстрел – это правда. Этим устанавливается то, что Кобаури никак не причастен к этому преступлению, а оно совершено другими людьми», - заявляет адвокат.



Напомним, что Малхазу Кобаури предъявлено обвинение в соответствии с подпунктами «в» первой части, «б» 2-й части, «а» и «б» 3-й части статьи 109 УК Грузии (умышленное убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах). 19-летний пастух обвиняется в убийстве супругов и их 4-летнего сына в ущелье Хада.















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