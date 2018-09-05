Системой перепроверки электронных рецептов пока никто не воспользовался

05.09.2018 15:21 Системой перепроверки электронных рецептов до сегодняшнего дня пока еще никто не воспользовался. Об этом заявили Первому каналу в минздраве.



Система перепроверки назначений врача была задейстована в этом году с 160го июля. С её помощью, граждане в случае выписывания пяти и более медикаментов, могут перепроверить назначения. С этой целью, на веб-странице министерства здравоохранения была добавлена специальная функция, с помощью которой любое лицо может направить свое назначение специальной группе минздрава. Назначение врача, в соответствии с установленными критериями министром здравоохранения, перепроверит специальная комиссия и ответит адресату в течение трех дней. Если в ответе будет говорится, что пациенту выписаны лишние медикаменты и врач после этого не изменит своего назначения, лицо может заново отправить рецепт в министерство, в результате чего врачу придется давать разъяснения уже министерству здравоохранения.



В случае нескольких выявленных несоответствий в году, министерство обсудит вопрос об ответственности врачей.



В ведомстве заявляют, что принятие регуляций было вызвано частотой выписывания излишнего количества медикаментов, то есть полипрагмазии.















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