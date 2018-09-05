Тбилисский школьник показал четвертый результат на международной олимпиаде в Японии

05.09.2018 15:49 Ученик десятого класса физико-математической школы №199 имени В. Комарова Ника Биркадзе занял четвертое место на 30-й Международной олимпиаде по информатике в Японии.



Церемония награждения состоится 7 сентября. Олимпиада проходит в Японии с 1 по 8 сентября.

Как сообщили тренеры школьников, сборная Грузии завоевала на олимпиаде в Японии две золотые медали. Вместе с Биркадзе золотую медаль получил еще один ученик школы Комарова Георгий Клдиашвили.



Биркадзе занял четвертое место среди 342-х участников со всего мира. Опередить Биркадзе смогли два американских ученика и один китайский школьник. Биркадзе не хватило всего трех баллов, чтобы попасть в тройку лучших.



«Это в любом случае наилучший результат в истории участия наших сборных. Ника Биркадзе недавно закончил десятый класс, и я уверен, что впереди его ждет еще много успехов. Все члены сборной — «комаровцы», — написал на своей странице в фейсбуке один из тренеров сборной Гоча Мандария.



Международная олимпиада по информатике — ежегодное соревнование для школьников более чем из 85 стран мира. Олимпиада проводится с 1989 года.



По правилам в команде должно быть не больше четырех участников. В сборную отбирают лучших по итогам национальных соревнований. Состязание проводится в два тура. На один тур отводится пять часов. За это время нужно решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.



Новости-Грузия











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