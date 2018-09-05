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Глава профсоюза ОВГ требует распустить попечительский совет Общественного вещателя


05.09.2018   18:41
Председатель профсоюза Общественного вещателя Нино Зауташвили призывает парламент Грузии начать обсуждение по вопросу роспуска попечительского совета Общественного вещателя в связи с изменениями условий договоров для части сотрудников Первого канала.

Как заявила Нино Зауташвили, попечительский совет Общественного вещателя не исполняет возложенные на него обязательства.

«Мы будем требовать от парламента Грузии пройти вместе с нами вопрос роспуска попечительского совета. Попечительский совет не исполняет возложенные на него обязательства. Он – не средство влияния на генерального директора, все происходит наоборот. Все подписывают однозначно. Ни один человек не отличается принципиальностью», — заявила Нино Зауташвили.

По ее словам, сегодня 58 человек должны были получить приказ об увольнении.

«Если этим людям придет приказ об увольнении, конечно, безоговорочно, дело перейдет в суд. Пока этого нет, нам обещали, что сегодня у нас будет эта информация», — заявила Нино Зауташвили.

Вместе с тем, Зауташвили обратилась к премьер-министру Мамуке Бахтадзе и председателю парламента Ираклию Кобахидзе с просьбой подключиться к процессам в Общественном вещателе.

Что касается вчерашнего требования профсоюзов об отставке Васила Маглаперидзе, Зауташвили заявляет, что такого требования они пока не ставят.

«Как только в процесс вмешаются все инстанции, и выяснится, по чьей вине все это произошло, также, если эти процессы не прекратятся, тогда у нас не будет другого выхода, мы пойдем на требование об отставке Васила Маглаперидзе. Официально мы пока не ставили это требование, мы пока в рабочем процессе», — заявила Нино Зауташвили.

Общественный вещатель предложил некоторым сотрудникам изменения условий трудового договора.






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