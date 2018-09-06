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Рейнджер погиб в борьбе с пожаром в Национальном парке Боржоми-Харагаули
06.09.2018 13:09
Сегодня в процессе тушения пожара, возникшего в Национальном парке Боржоми-Харагаули, погиб начальник отдела охраны Национального парка Боржоми-Харагаули, 43-летний Иванэ Купрадзе. Он погиб от падения дерева во время пожара.
Иванэ Купрадзе работал в Национальном парке Боржоми-Харагаули с 2003 года. За выдающийся и самоотверженный труд он не раз получал благодарственную грамоту. Он отличался непримиримой борьбой с браконьерами, и часто попадал в опасную ситуацию.
В боржомском районном управлении Министерства внутренних дел началось следствие по факту смерти по неосторожности, по части 1 статьи 116 УК Грузии.
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, и Агентство охраняемых территорий выражают глубокое сожаление в связи с происшедшим, и соболезнуют семье погибшего.
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