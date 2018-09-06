Заза Саралидзе: «Грузинская мечта» покрывает убийц моего сына

06.09.2018 14:04 Отец убитого на улице Хорава в Тбилиси подростка Давида Саралидзе Заза Саралидзе заявляет, что власть покрывает убийц его сына и называет представленное большинством заключение позорным. Об этом Саралидзе заявил на пресс-конференции, проведенной вместе с адвокатом Нестан Лондаридзе, на которой он дал оценку документу, подготовленному членами парламентского большинства по делу об убийстве двух подростков.



«Сегодня вся Грузия убедилась в том, что правящая команда и высокопоставленные чиновники напрямую покрывают убийц и фальсификаторов этого дела. «Грузинская мечта» покрывает убийц, и этот приговор вместе с грузинским обществом вынесу я, Заза Саралидзе потому, что мой сын, как пояснила Беселия, не кто-то, и эта комиссия не была создана в угоду кому-то. Я благодарен за то, как проходила работа комиссии, поскольку общество ясно увидело, кто и какие нарушения совершил, кто убийца, кто и кого покрывает. Это расследование продолжит другая власть, так как правящая команда покрывает убийц моего сына и это следствие. С 10-го сентября начнутся акции и там будут конкретные требования. Их заключение позорно», - заявил Саралидзе.



Временная парламентская комиссия, созданная по делу об убийстве на улице Хорава в Тбилиси, накануне большинством голосов утвердила заключение, подготовленное «Европейской Грузией».



67-страничное заключение поддержали девять членов комиссии – сами представители «Европейской Грузии». Вариант же заключения «Грузинской мечты» был поддержан входящими в комиссию четырьмя депутатами от большинства «Грузинской мечты».



Заключение следственной комиссии сначала будет представлено бюро парламента Грузии, а затем для последующего обсуждения его вынесут на пленарное заседание парламента.



Два подростка были ранены на улице Хорава в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Один из них скончался по дороге в больницу, второй, несмотря на усилия врачей и несколько операций, скончался в больнице 2 декабря.















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