Обвиняемому в насилии против несовершеннолетнего ребенка присудили заключение на 1 год

06.09.2018 14:10 Районный суд Болниси полностью разделил доказательства, предъявленные прокуратурой, и признал обвиняемого А.А. виновным в насилии, осуществленном в отношении своего несовершеннолетнего ребенка.



На судебном процессе подтвердилось, что 21 июня 2018 года в селе Кизиладжло Марнеульского района А.А. дважды ударил в области лица несовершеннолетнего ребенка, и затем скрылся с места происшествия.



Правоохранители задержали А.А. 23 июня 2018 года в г. Марнеули. Районная прокуратура Марнеули предъявила ему обвинение по подпункту "а" части два, статьи 1261 Уголовного кодекса (насилие одного члена семи в отношении другого члена семьи, вызвавшее физическую боль, совершенное умышленно в отношении несовершеннолетнего) и приговорил в виде, и меры наказания к заключению.



Болнисский районный суд признал А.А. виновным в предъявленном обвинении, и определил в виде и меры наказания 1 год пресечения свободы.

















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