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Программой льготных медикаментов с 3 по 5 сентября воспользовались 79 пенсионеров и 7 лиц с ОВЗ


06.09.2018   15:48
Программой льготных медикаментов с 3 по 5 сентября воспользовались 79 пенсионеров и 7 лиц с ограниченными возможностями.

По программе министерства здравоохранения Грузии, пенсионеры по возрасту и лица с ограниченными возможностями пользуются 50%-ой скидкой на медикаменты для лечения хронических заболеваний.

По словам заместителя министра здравоохранения Майя Лагвилава, министерство будет работать над расширением программы.

«Данная программа предусматривает финансирование медикаментов для лечения хронических заболеваний. С 2017 года в рамках государственной программы социально незащищенные получают 23 медикамента для лечения хронических заболеваний, в частности – сердечно-сосудистой системы, заболеваний легких, диабета и щитовидной железы. Они могут приобрести медикаменты за символичную стоимость в один лари. С третьего сентября у нас уже появилась возможность расширить программу и количество бенефициаров. Соответственно, данные 23 медикамента в рамках государственной программы доступны для лиц с ограниченными возможностями и пенсионеров по возрасту», — заявила Майя Гвилава.

С третьего сентября расширилась программа обеспечением медикаментов по лечению хронических заболеваний. Цены на препараты значительно снизились для пенсионеров по возрасту и лиц с ограниченными возможностями. Министерство здравоохранения опубликовало новые цены на данные медикаменты.






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