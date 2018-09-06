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В школах Грузии появится беспроводной интернет


06.09.2018   17:17
В 69 публичных школах Грузии проведут беспроводной интернет. При этом в проекте будут задействованы 19 столичных и 50 региональных школ.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, данную инициативу планируется рассмотреть на сегодняшнем заседании правительства.

«Вы знаете, что в нашей программе значительную роль занимает интернетизация, и в целом оцифровка и дигитализация, которая, безусловно, является неотъемлемой частью реформы образования. В 69 публичных школах смонтируют беспроводной интернет. Особенно радует, что из них 50 школ представлены в разных регионах страны», — отметил Бахтадзе.

Премьер отметил, что доступ к беспроводному интернету в процессе обучения очень важен как для учеников, так и для учителей.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что именно оцифровка и интернетизация будут одним из важнейших компонентов нашей реформы образования, которую мы должны закончить как можно быстрее», — подчеркнул он.

Ранее в мае министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели представил новый план действий ведомства, направленный на повышение качества системы образования на всех уровнях.






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