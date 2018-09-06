В Кутаиси впервые состоится международный оперный фестиваль

06.09.2018 17:20 В Кутаиси с 16 по 22 сентября состоится первый международный оперный фестиваль.



На сцене Кутаисского государственного театра опера и балета имени Мелитона Баланчивадзе будут представлены оперы «Паяцы» Руджеро Леонковалло, «Травиата» Джузеппе Верди и «Сельская честь» Пьетро Масканьи.



Солист нью-йоркской оперы «Метрополитэн» Рауль Мело проведет в Кутаиси мастер-класс для молодых музыкантов.



Гостями оперного фестиваля станут всемирно признанные грузинские и иностранные оперные исполнители: Тамар Ивери, Рауль Мело, Мария Пахарь, Лариса Андреева, Александр Киреев, Константин Сучков, Сулхан Гвелесиани, Марика Мачитидзе, Ираклий Мурджикнели, Георгий Цинцадзе и Акакий Иоселиани.



В фестивале также примут участие солисты Давид Гвиниадзе, Нуца Закаидзе, Калистрате Харчилава, Элене Джанджалия, Бадри Адамия, Мариетта Мачаладзе, концертмейстеры Темур Элиава и Мариам Лолуа, а также оркестр, хор и хореографическая труппа Кутаисского театра. Главный дирижер фестиваля – Реваз Джавахишвили, главный режиссер – Майя Гачечиладзе.



Завершится мероприятие праздничным гала-концертом. Начало всех представлений в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах театра Кутаиси.



Фестиваль является совместным проектом Кутаисского оперного театра и Международного фонда оперного певца Давида Гвиниашвили «Таланты мира» при поддержке мэрии муниципалитета Кутаиси и Кутаисского объединения культурных учреждений.



Новости-Грузия











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

