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В Кутаиси впервые состоится международный оперный фестиваль
06.09.2018 17:20
В Кутаиси с 16 по 22 сентября состоится первый международный оперный фестиваль.
На сцене Кутаисского государственного театра опера и балета имени Мелитона Баланчивадзе будут представлены оперы «Паяцы» Руджеро Леонковалло, «Травиата» Джузеппе Верди и «Сельская честь» Пьетро Масканьи.
Солист нью-йоркской оперы «Метрополитэн» Рауль Мело проведет в Кутаиси мастер-класс для молодых музыкантов.
Гостями оперного фестиваля станут всемирно признанные грузинские и иностранные оперные исполнители: Тамар Ивери, Рауль Мело, Мария Пахарь, Лариса Андреева, Александр Киреев, Константин Сучков, Сулхан Гвелесиани, Марика Мачитидзе, Ираклий Мурджикнели, Георгий Цинцадзе и Акакий Иоселиани.
В фестивале также примут участие солисты Давид Гвиниадзе, Нуца Закаидзе, Калистрате Харчилава, Элене Джанджалия, Бадри Адамия, Мариетта Мачаладзе, концертмейстеры Темур Элиава и Мариам Лолуа, а также оркестр, хор и хореографическая труппа Кутаисского театра. Главный дирижер фестиваля – Реваз Джавахишвили, главный режиссер – Майя Гачечиладзе.
Завершится мероприятие праздничным гала-концертом. Начало всех представлений в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах театра Кутаиси.
Фестиваль является совместным проектом Кутаисского оперного театра и Международного фонда оперного певца Давида Гвиниашвили «Таланты мира» при поддержке мэрии муниципалитета Кутаиси и Кутаисского объединения культурных учреждений.
Новости-Грузия
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