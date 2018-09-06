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На финансирование студентов бакалавриата в рамках социальной программы выделено 2.5 млн лари
06.09.2018 17:33
На финансирование студентов бакалавриата в рамках социальной программы выделили 2.5 млн лари, — об этом об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили.
По его словам, из высокогорных регионов финансирование получат 250 студентов, из оккупированных территорий – 170, в том числе и студенты из многодетных семей, а также 50 студентов с ограниченными возможностями.
«Зачисление в бакалавриат завершилось. Постановлением правительства, на финансирование студентов бакалавриата в рамках социальной программы выделили 2.5 млн лари. Студенты, которые преодолели барьер, попали в авторизованные университеты, будут финансироваться по соответствующим направлениям. Например, из высокогорных регионов финансирование получат 250 студентов, из оккупированных территорий – 170, в том числе и студенты из многодетных семей, а также 50 студентов с ограниченными возможностями. Перечень довольно большой», — заявил Батиашвили.
По его словам, очень важно помогать студентам, чтобы у них не было материальных проблем.
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