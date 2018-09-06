Сборная Грузии победила Казахстан в первой встрече Лиги наций УЕФА

06.09.2018 21:34 Основные события во встрече дивизиона D Лиги наций на «Астана Арене» развернулись во втором тайме – на 69-ой минуте Георгий Чакветадзе открыл счет красивейшим ударом в девятку и стал автором первого гола в истории Лиги наций.



Чакветадзе вновь начал контратаку на 75-ой минуте, в ворота бил Вако Казаишвили и Сергей Малый забил мяч в собственные ворота. Это тоже является историческим голом – первый автогол Лиги наций.



Примечательно, что в первом тайме встречи Грузию от явно пропущенного гола спас Георгий Наваловкий. После ошибки Лория, мяч летел в сторону ворот гостей, однако грузинскому защитнику в акробатическом прыжке удалось отбить его от ворот.



В итоге, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Грузии, которая, после продолжительного перерыва, впервые получила в официальной встрече 3 балла.



Казахстан — Грузия 0:2.



Голы: 0:1 Чакветадзе (69), 0:2 Малый (74, автогол).



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

