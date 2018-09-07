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Международная конференция «Прогрессивного альянса» начинает работу в Тбилиси


07.09.2018   11:06
7-8 сентября в Тбилиси пройдет организованная «Грузинской мечтой» международная конференция «Прогрессивного альянса» — «Перспективы труда в цифровую эпоху».

Конференция «Прогрессивного альянса» в Тбилиси посвящена глобальным вызовам – перспективам труда в современную цифровую эпоху и существующей в Грузии такой важной проблеме, каковой является безработица. Участники конференции также обсудят перспективы регионального сотрудничества и интеграции стран-членов альянса.

К участникам международной конференции с приветственным словом обратятся премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, член правления «Прогрессивного альянса», председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и координатор «Прогрессивного альянса» от Социал-демократической партии Германии (SPD) Константин Воинов.

Участие в конференции более 50-ти международных гостей высокого уровня: члены правления альянса, председатель Партии европейских социалистов, руководители и члены политической группы социалистов и демократов Европарламента, представители политических партий различных стран мира, а также члены правительства, парламента Грузии и тбилисского сакребуло; руководители автономных республик Аджарии и Абхазии.

Вместе с конференцией пройдет и встреча членов правления «Прогрессивного альянса», на которой, наряду с текущими политическими темами, рассмотрят и перспективы будущего сотрудничества.

«Прогрессивный альянс» — объединение социалистов, социал-демократов, а также других прогрессивных политических партий и организаций мира, созданное в 2013 году по инициативе Социал-демократической партии Германии (SPD). В него входят до 120-ти ведущих политических партий из разных стран мира. В настоящее время в альянсе председательствует бывший президент Европарламента Мартин Шульц. Партия «Грузинская мечта» является полноценным членом «Прогрессивного альянса».






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