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5 000 граждан Грузии попросили убежища в Израиле за последние два года
07.09.2018 12:17
"В 2016 году 3 500 граждан Грузии просили убежища в Израиле; В 2017 году эта цифра снизилась до 1300, а в текущем году у нас чуть больше 300 заявлений"- говорит консул посольства Грузии в Израиле Александр Джишкариани.
Он пояснил, что статистика последних месяцев часто является результатом неправильного информирования граждан.
"Существует разумное подозрение, что население вводят в заблуждение, будто у них есть право работать в этой стране в рамках безвизового сообщения. В правиле, принятом Израилем 28 февраля 2017 года, ничего не изменилось, несмотря на это у многих граждан была информация, что начался новый процесс, что является ошибкой"- говорит Александр Джишкариани.
По его же словам, есть случаи, когда компании предлагают гражданам рабочие визы, несмотря на то, что пока не существует договора о трудовой миграции.
"Есть определенные сферы, где граждане Грузии могут легально получить работу. На данное время это преимущественно работа для женщин, когда они получают соответствующую визу в посольстве Израиля в Грузии"- говорит Александр Джишкариани.
По его же словам, двухсторонний договор между Грузией и Израилем в связи с трудовой миграцией, пока не оформлен. По словам консула, если он будет задействован, для граждан Грузии увеличатся рабочие квоты в секторе строительства, медицинских услуг, и туризма.
"Посольство с 2015 года работает для оформления договора между государствами. Вопрос был рассмотрен в Министерствах иностранных дел двух стран, но препятствующим фактором была негативная статистика нарушения сроков пересечения границы со стороны граждан Грузии, и высокий показатель требования убежища в 2016-2017 годы"- заявил консул посольства Грузии в Израиле.
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