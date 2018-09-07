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В Грузии критикуют новые правила потребления марихуаны, предложенные МВД


07.09.2018   12:33
Гражданские активисты и политики критикуют инициативу МВД Грузии, предусматривающую введение дополнительных ограничений на потребление марихуаны.

МВД планирует разработать новую законодательную базу, касающуюся форм потребления наркотика. Так, например, ведомство предлагает наказывать за употребление в общественных местах, транспорте и т.д.. Кроме того, в МВД считают, что для представителей ряда профессий потребление марихуаны должно быть запрещено полностью.

Создание новой законодательной базы необходимо, поскольку Конституционный суд Грузии 30 июля упразднил единственное наказание за употребление марихуаны – административный штраф. Иск в суд внесли лидеры оппозиционной партии » Новый политический центр - Гирчи».

В партии теперь полагают, что новая инициатива МВД будет неэффективной. Особенно оппозиционеры недовольны ограничениями для представителей отдельных профессий. Лидеры партий уверены, что законопроект нуждается в серьезной доработке.

Инициативу МВД критикует и «Движение белого шума», которое уже несколько лет требует реформирования существующего законодательства, называя его репрессивным и несправедливым. Активисты отмечают, что МВД и власти Грузии продолжают откладывать полноценную реформу наркополитики и вместо этого снова пытаются ограничиться формальными регуляциями.

В ближайшем будущем МВД представит свою инициативу на утверждение правительству. После этого законопроект поступит на рассмотрение в парламент.






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