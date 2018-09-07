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Телекомпания «Иберия» обвинила власти в давлении


07.09.2018   12:41
Телекомпания «Иберия» сегодня распространила чрезвычайное заявление. Как отмечается в нем, «Иберии» перекрыли главный источник финансирования. Компания «Омега групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована.

«Уже второй раз за год телекомпании «Иберия» приходится делать чрезвычайное заявление. Работа телевидения под серьезной угрозой. Власти перекрыли «Иберии» главный источник финансирования». Компания «Омега групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована. Власти целенаправленно остановили фабрику.

У нас, журналистов есть информация, что это происходит намеренно, чтобы из нашего эфира не было слышно критичного мнения. Как видно, цель властей – закрыть телекомпанию «Иберия» и чтобы мы не смогли продолжать нашу профессиональную деятельность. У нас есть информация, что на «Омегу групп» осуществляется давление, чтобы заполучить «Иберию». Мы, журналисты, категорически требуем, немедленно прекратить удар по независимой медиа и позволить «Омега групп» работать. Призываем международные организации, дипломатический корпус, Народного защитника, НПО и наших коллег поддержать нас, чтобы телекомпания не прекратила вещание», — говорится в заявлении.






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