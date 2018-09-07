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Грузия будет представлена несколькими работами на Международном кинофестивале в Торонто
07.09.2018 13:09
В этом году на Международном кинофестивале в Торонто Грузия будет представлена несколькими работами. Информацию распространяет Национальный киноцентр.
Именно в Торонто состоится мировая премьера полнометражного дебютного фильма грузинского режиссера Нино Жвания «Парад». Фильм рассказывает о трех друзьях детства, которые случайно встречаются. Один из них – невезучий криминал, недавно вышедший из тюрьмы, второй – уличный художник, а третий – авантюрист, ловелас, актер.
Также в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Торонто попал короткометражный фильм молодого грузинского режиссера Георгия Сихарулидзе «Новый год». Это – драма о решении, которое изменит жизни многих. Работа Георгия Сихарулидзе попадает в Торонто уже во второй раз. В 2016 году в конкурсную программу был включен его короткометражный фильм «Красные яблоки».
Кроме того, в Торонто состоится международная премьера фильма Евы Хассон «Девушки солнца». Картина является копродукцией Франции-Бельгии-Грузии и снята в Грузии.
Фильм «Девушки солнца» в этом году был представлен в главном конкурсе Каннского кинофестиваля и боролся за главный приз – «Пальмовую ветвь».
На индустриальной платформе Международного кинофестиваля в Торонто — TIFF Filmmaker Lab, которая принимает молодых, талантливых кинематографистов, своей проект «Пустой дом» представит Рати Цителадзе.
Фестиваль откроется сегодня и продлится до 17 сентября.
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