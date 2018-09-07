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Немецкое издание журнала VOGUE публикует статью о грузинских книгах


07.09.2018   13:32
Немецкое издание журнала VOGUE посвящает статью Грузии, как стране-почетному гостю Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года, под названием – «11 самых красивых книг из Грузии и о Грузии».

«Грузия – гостеприимная и жизнелюбивая страна. Она современна и, в то же время, имеет многовековую историю. Политически и культурно актуальна и смотрит в будущее. Это все нужно испытать на себе, или прочесть. Например, 11 книг из Грузии и о Грузии», — пишет журналист VOGUE Берн Скупини.

Журналист гостил в Грузии в рамках пресс-тура, организованного Национальным центром грузинский книги и Творческой Грузией. В VOGUE он публикует печатные и онлайн версии девятистраничного материала о литературе, культуре Грузии и проекте страны-почетного гостя в целом. Информацию распространяет министерство образования, науки, культуры и спорта.






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