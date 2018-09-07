Популярная испанская газета посвящает статью победе сборной Грузии в Лиге наций УЕФА

07.09.2018 13:38 Самая популярная испанская спортивная газета «Марка» (Marca) посвятила развернутую статью новому турниру сборных УЕФА — «Лиге наций». Журналист отмечает, что матч в Астане запомнится зрителям красивейшим голом.



«Первая половина матча завершилась без голов и во втором тайме должно было пройти еще 23 минуты, до момента когда был забит первый гол турнира. Молодой грузинский полузащитник Георгий Чакветадзе переместился в центр и отправил красивейшим ударом мяч в девятку ворот соперника», — отмечается в статье.



Напомним, что в нашей группе ничьей 0-0 завершился еще один матч между Латвией и Андоррой, что делает сборную Грузии единоличным лидером в группе.















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