УЕФА посвятила письмо историческому голу грузинского нападающего

07.09.2018 14:44 Официальная страница УЕФА посвятила письмо голу Георгия Чакветадзе. Полузащитник сборной Грузии стал автором первого гола турнира на «Лиге наций» и веб-странице организации вспомнила и авторов первых голов других турниров УЕФА.



«Полузащитник Грузии Георгий Чакветадзе стал автором первого гола в «Лиге наций» УЕФА. Исторический гол Казахстану он забил на 69-ой минуте встречи. Футболист бельгийского «Гента» перешел к центру и забил в верхний угол ворот», — пишет странице УЕФА.



Кто был автором первого гола в других турнирах УЕФА?



Кубок чемпионов

Жоау Баптишта Мартинш («Спортинг» Лиссабон — «Партизан» 3:3, 4 сентября 1955 года)



Чемпионат Европы

Анатолий Ильин (СССР — Венгрия 3:1, 28 сентября 1958 года)



Межконтинентальный кубок

Ференц Пушкаш («Реал» — «Пеньяроль» 5:1, 4 сентября 1960 года)



Кубок кубков

Хорст Коле («Форвертс» Берлин — «Руда Хвезда» 2:1, 1 августа 1960 года)



Кубок УЕФА

Ральф Коутс («Кефлавик» — «Тоттенхэм» 1:6, 14 сентября 1971 года)



Суперкубок УЕФА

Лучано Кьяруджи («Милан» — «Аякс» 1:0, 9 января 1974 года)



Лига чемпионов УЕФА (групповой этап)

Даниэль Амокачи («Брюгге» — ЦСКА Москва 1:0, 25 ноября 1992 года)



Кубок Интертото

Эрджюмент Шахин («Уимблдон» — «Бурсаспор» 0:4, 24 июня 1995 года)



Лига Европы УЕФА (групповой этап)

Альберто Сапатер («Дженоа» — «Славия» Прага 2:0, 17 сентября 2009 года)



Юношеская лига УЕФА

Синан Бютюки («Виктория» Пльзень — «Манчестер Сити» 1:4, 17 сентября 2013 года)



Взрослые женские турниры



Женский ЕВРО

Хелен Юханссон (Финляндия — Швеция 0:6, 18 августа 1982 года)



Кубок УЕФА среди женщин

Габриэла Эначе («Кодру» — «Илирия» 9:0, 14 августа 2001 года)



Лига чемпионов УЕФА среди женщин (групповой этап)

Козмина Душа («Клужана» — «Гленторан» 1:0, 30 сентября 2009 года)



Чемпионат Европы по футзалу

Сергей Усаковский (Сербия — Украина 5:9, 23 октября 1995 года)



Кубок УЕФА по футзалу

Педро Медина («Прамен» — «Аксьон-21» 3:7, 8 октября 2001 года)















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