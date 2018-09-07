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УЕФА посвятила письмо историческому голу грузинского нападающего


07.09.2018   14:44
Официальная страница УЕФА посвятила письмо голу Георгия Чакветадзе. Полузащитник сборной Грузии стал автором первого гола турнира на «Лиге наций» и веб-странице организации вспомнила и авторов первых голов других турниров УЕФА.

«Полузащитник Грузии Георгий Чакветадзе стал автором первого гола в «Лиге наций» УЕФА. Исторический гол Казахстану он забил на 69-ой минуте встречи. Футболист бельгийского «Гента» перешел к центру и забил в верхний угол ворот», — пишет странице УЕФА.

Кто был автором первого гола в других турнирах УЕФА?

Кубок чемпионов
Жоау Баптишта Мартинш («Спортинг» Лиссабон — «Партизан» 3:3, 4 сентября 1955 года)

Чемпионат Европы
Анатолий Ильин (СССР — Венгрия 3:1, 28 сентября 1958 года)

Межконтинентальный кубок
Ференц Пушкаш («Реал» — «Пеньяроль» 5:1, 4 сентября 1960 года)

Кубок кубков
Хорст Коле («Форвертс» Берлин — «Руда Хвезда» 2:1, 1 августа 1960 года)

Кубок УЕФА
Ральф Коутс («Кефлавик» — «Тоттенхэм» 1:6, 14 сентября 1971 года)

Суперкубок УЕФА
Лучано Кьяруджи («Милан» — «Аякс» 1:0, 9 января 1974 года)

Лига чемпионов УЕФА (групповой этап)
Даниэль Амокачи («Брюгге» — ЦСКА Москва 1:0, 25 ноября 1992 года)

Кубок Интертото
Эрджюмент Шахин («Уимблдон» — «Бурсаспор» 0:4, 24 июня 1995 года)

Лига Европы УЕФА (групповой этап)
Альберто Сапатер («Дженоа» — «Славия» Прага 2:0, 17 сентября 2009 года)

Юношеская лига УЕФА
Синан Бютюки («Виктория» Пльзень — «Манчестер Сити» 1:4, 17 сентября 2013 года)

Взрослые женские турниры

Женский ЕВРО
Хелен Юханссон (Финляндия — Швеция 0:6, 18 августа 1982 года)

Кубок УЕФА среди женщин
Габриэла Эначе («Кодру» — «Илирия» 9:0, 14 августа 2001 года)

Лига чемпионов УЕФА среди женщин (групповой этап)
Козмина Душа («Клужана» — «Гленторан» 1:0, 30 сентября 2009 года)

Чемпионат Европы по футзалу
Сергей Усаковский (Сербия — Украина 5:9, 23 октября 1995 года)

Кубок УЕФА по футзалу
Педро Медина («Прамен» — «Аксьон-21» 3:7, 8 октября 2001 года)






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