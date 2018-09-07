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В селе у линии оккупации идет акция протеста


07.09.2018   18:44
В селе Кере, находящегося у линии оккупации, идет акция протеста. По сообщению "Ньюпост", в текущем году местные третий раз собрались с требованием придать им статус горного села.

"Из Министерства регионального развития и инфраструктуры мы получили ответ в связи с этим статусом. Нам не дают горный статус потому, что мэрия передала информацию, будто у села вообще нет пастбища, а это неправильная информация. Часть пастбища у нас отняли оккупанты, но часть у нас по-прежнему есть. Мы требуем, чтобы мэрия исправила ошибку"- говорит Дато Джгирадзе.

По словам участников акции, школа разрушается, нет детского сада, дорожная инфраструктура амортизирована. Жители Кере думают, что если получат статус горного села, эти проблемы будут решены.







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