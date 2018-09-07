Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Граждане Грузии застряли в аэропорту Кипра из-за нарушения безвизового режима


07.09.2018   20:14
Двое граждан Грузии, нарушившие правила безвизового въезда в ЕС, четвертый день не могут покинуть аэропорт Ларнаки и вернуться на родину. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».

Согласно распространившейся информации, граждане Грузии прилетели в Ларнаку 4 сентября рейсом из Кутаисского международного аэропорта. Кипрские пограничники отказали им во въезде. Причиной отказа назвали нарушение правил безвизового въезда в ЕС. После этого граждан Грузии поместили в специальное помещение в аэропорту.

Исполняющая обязанности консула на Кипре Тинатин Нониашвили утверждает, что граждане Грузии вылетят на родину 8 сентября.

«Гражданам была предоставлена детальная информацию об их правах, им сообщили дату возвращения — 8 сентября, когда их перелет обеспечит кипрская сторона. Гражданам Грузии также разъяснили, что при желании, у них есть возможность самим выбрать дату возвращения, но в этом случае они сами будут отвечать за затраты», — сказала журналистам Нониашвили.

По словам дипломата, состояние здоровья граждан Грузии удовлетворительное. Одного из них обеспечили медикаментами от хронического заболевания. Кроме того, их кормят в день один раз, поскольку на Кипре действуют такие правила. За дополнительное питание гражданам Грузии приходится платить самим.

Безвизовый режим Евросоюза с Грузией вступил в силу 28 марта 2017 года. Граждане Грузии смогут без виз находится в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180 с целью туризма, поездки к друзьям и родственникам, а также бизнеса.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузии возможно построят завод по производству железнодорожного транспорта «Stadler»
В банковском комитете сената США обсудили способы ужесточить санкции против РФ
Бизнес сектору во Франции представили проекты порта Анаклиа и экономической зоны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Пашинян: Все убийцы должны быть призваны к ответственности
Совет Европы: Армения добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна