Граждане Грузии застряли в аэропорту Кипра из-за нарушения безвизового режима

07.09.2018 20:14 Двое граждан Грузии, нарушившие правила безвизового въезда в ЕС, четвертый день не могут покинуть аэропорт Ларнаки и вернуться на родину. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».



Согласно распространившейся информации, граждане Грузии прилетели в Ларнаку 4 сентября рейсом из Кутаисского международного аэропорта. Кипрские пограничники отказали им во въезде. Причиной отказа назвали нарушение правил безвизового въезда в ЕС. После этого граждан Грузии поместили в специальное помещение в аэропорту.



Исполняющая обязанности консула на Кипре Тинатин Нониашвили утверждает, что граждане Грузии вылетят на родину 8 сентября.



«Гражданам была предоставлена детальная информацию об их правах, им сообщили дату возвращения — 8 сентября, когда их перелет обеспечит кипрская сторона. Гражданам Грузии также разъяснили, что при желании, у них есть возможность самим выбрать дату возвращения, но в этом случае они сами будут отвечать за затраты», — сказала журналистам Нониашвили.



По словам дипломата, состояние здоровья граждан Грузии удовлетворительное. Одного из них обеспечили медикаментами от хронического заболевания. Кроме того, их кормят в день один раз, поскольку на Кипре действуют такие правила. За дополнительное питание гражданам Грузии приходится платить самим.



Безвизовый режим Евросоюза с Грузией вступил в силу 28 марта 2017 года. Граждане Грузии смогут без виз находится в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180 с целью туризма, поездки к друзьям и родственникам, а также бизнеса.















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