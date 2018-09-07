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Граждане Грузии застряли в аэропорту Кипра из-за нарушения безвизового режима
07.09.2018 20:14
Двое граждан Грузии, нарушившие правила безвизового въезда в ЕС, четвертый день не могут покинуть аэропорт Ларнаки и вернуться на родину. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».
Согласно распространившейся информации, граждане Грузии прилетели в Ларнаку 4 сентября рейсом из Кутаисского международного аэропорта. Кипрские пограничники отказали им во въезде. Причиной отказа назвали нарушение правил безвизового въезда в ЕС. После этого граждан Грузии поместили в специальное помещение в аэропорту.
Исполняющая обязанности консула на Кипре Тинатин Нониашвили утверждает, что граждане Грузии вылетят на родину 8 сентября.
«Гражданам была предоставлена детальная информацию об их правах, им сообщили дату возвращения — 8 сентября, когда их перелет обеспечит кипрская сторона. Гражданам Грузии также разъяснили, что при желании, у них есть возможность самим выбрать дату возвращения, но в этом случае они сами будут отвечать за затраты», — сказала журналистам Нониашвили.
По словам дипломата, состояние здоровья граждан Грузии удовлетворительное. Одного из них обеспечили медикаментами от хронического заболевания. Кроме того, их кормят в день один раз, поскольку на Кипре действуют такие правила. За дополнительное питание гражданам Грузии приходится платить самим.
Безвизовый режим Евросоюза с Грузией вступил в силу 28 марта 2017 года. Граждане Грузии смогут без виз находится в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180 с целью туризма, поездки к друзьям и родственникам, а также бизнеса.
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