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Вселенский патриархат отправил в Киев своих представителей
07.09.2018 20:57
В рамках подготовки к присвоению автокефалии Православной церкви в Украине, Вселенский патриархат отправил в Киев своих представителей. Об этом сообщает Секретариат Святого синода Вселенского патриархата.
Согласно заявлению, вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.
Напомним, что пресс-секретарь Киевской патриархии 31 августа написал, что Вселенский Патриарх принял решение о присвоении автокефалии Православной церкви Украины.
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