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РПЦ обещала ответить на отправку константинопольских представителей в Украину


07.09.2018   21:00
В Московском патриархате расценили назначение константинопольских экзархов в Украине как беспрецедентно грубое вторжение на свою территорию и заявили, что это не останется без ответа.

"Назначение Константинопольским патриархом своих представителей-епископов в Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата", - заявил в пятницу вечером в соцсетях глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, "такие действия не могут остаться без ответа".

Ранее в пятницу стало известно, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада). Оба они, как отмечается в сообщении представительства Константинополя при Всемирном совете церквей, "служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата".

На днях в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата".






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