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Нью-Йоркский суд присудил грузинскому боксеру 10-летнее заключение


07.09.2018   21:53
Нью-Йоркский суд присудил Автандилу Хурцидзе 10-летнее заключение, — об этом сообщает корреспондент Первого канала из Нью-Йорка.

Мера пресечения и срок заключения грузинскому боксеру был вынесен судьей Федерального суда Нью-Йорка несколько минут назад.

«Я иду в тюрьму» — с этими словами осужденный Хурцидзе покинул зал.

Напомним, что Автандил Хурцидзе был задержан 8 июня 2017 года в результате проведенной масштабной спецоперации в США. Среди 33-х задержанных лиц было 15 грузин.

Задержанные упоминались Министерством юстиции США как криминальная группировка «Шулая Энтерпрайз».

Членам группы были предъявлены тяжкие обвинения — контрабанда, рэкет, нелегальные азартные игры, вымогательство, мошенничество, финансовые махинации и др. Лидером т.н группировки Шулая являлся гражданин России грузинского происхождения, 40-летний Ражден Шулая.






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