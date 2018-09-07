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Нью-Йоркский суд присудил грузинскому боксеру 10-летнее заключение
07.09.2018 21:53
Нью-Йоркский суд присудил Автандилу Хурцидзе 10-летнее заключение, — об этом сообщает корреспондент Первого канала из Нью-Йорка.
Мера пресечения и срок заключения грузинскому боксеру был вынесен судьей Федерального суда Нью-Йорка несколько минут назад.
«Я иду в тюрьму» — с этими словами осужденный Хурцидзе покинул зал.
Напомним, что Автандил Хурцидзе был задержан 8 июня 2017 года в результате проведенной масштабной спецоперации в США. Среди 33-х задержанных лиц было 15 грузин.
Задержанные упоминались Министерством юстиции США как криминальная группировка «Шулая Энтерпрайз».
Членам группы были предъявлены тяжкие обвинения — контрабанда, рэкет, нелегальные азартные игры, вымогательство, мошенничество, финансовые махинации и др. Лидером т.н группировки Шулая являлся гражданин России грузинского происхождения, 40-летний Ражден Шулая.
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