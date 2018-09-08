Сборная Грузии начала подготовку к матчу с Латвией

08.09.2018 14:01 После победы над сборной Казахстана в «Лиге наций» (2:0), сборная Грузии возвратилась в Тбилиси и готовится ко второму матчу турнира.



Владимир Вайс тренировал неполный состав сборной на базе «Зестафони», которая находится на Тбилисском море. В тренировке принимали участие только отдохнувшие в матче с казахами футболисты и вышедшие на замену. Игроки основного состава провели восстановительный тренинг.



Последнюю тренировку перед матчем с Латвией в рамках турнира Лиги наций, сборная Грузии проведет сегодня, 8 сентября. Федерация футбола Грузии опубликовала график подготовки команд:



17:00 — пресс-конференция главного тренера сборной Грузии — «Динамо Арена»;



20:00 — тренировка сборной Грузии (присутствие на первых 15 минутах тренировки свободное для аккредитованных представителей СМИ) — база «Зестафони» на Тбилисском море



18:15 — пресс-конференция главного тренера сборной Латвии



19:00 — тренировка сборной Латвии (присутствие на первых 15 минутах тренировки свободное для аккредитованных представителей СМИ) — «Динамо Арена».



Приобрести билеты на матч Грузии и Латвии болельщики могут на сайте www.tkt.ge или в кассах «Динамо Арена».



Встреча Грузия-Латвия состоится 9 сентября в 20:00. Прямой репортаж матча будет вести Первый канал.















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