В архиве Минюста обнаружен исторический документ о Монастыре Святого Креста в Иерусалиме

08.09.2018 14:07 В ходе обработки фонда XIX века «Комитет благоустройства Тбилиси», хранящегося в Национальном архиве министерства юстиции Грузии, в одном из дел 1893 года найден исторический документ 1709 года, который касается Монастыря Святого Креста в Иерусалиме. Информацию распространяет Национальный архив министерства юстиции Грузии.



Как говорится в сообщении, документ представляет собой книгу выданных Храму Гроба Господня в Иерусалиме пожертвований полководцем Георгием Амилахвари в 1709 году.



Согласно этому документу, Амилахвари пожертвовал храму свое имение в Тбилиси, чтобы почтить память родителей – отца Гиви Амилахвари и матери Тамар.



В коллекции старых материалов хранятся 115 документов XV-XIX веков, которые подтверждают, что грузинские цари и высокопоставленные лица постоянно жертвовали имущество грузинским монастырям в Иерусалиме и тем обителям, где служили грузинские представители духовенства.



«На документе присутствуют четыре печати. Четыре принадлежат Амилахвари, а одна – царю Георгию XII, которой он подтвердил пожертвование от 1799 года», — говорится в информации Национального архива министерства юстиции Грузии.















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