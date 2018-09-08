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Владимир Вайсс: Парни готовы показать болельщикам качественный футбол


08.09.2018   19:15
По оценкам тренера Национальной сборной Грузии по футболу Владимира Вайсса, сборная находится в полной готовности к завтрашней игре. Вайсс и член команды Георгий Мерабишвили провели предматчевую пресс-конференцию, где говорили о предстоящей встрече с Латвией в матче Лиги наций.

По словам Владимира Вайсса, у команды хорошее настроение, и он верит в свою команду.

«9 сентября нас ожидает второй шаг к достижению успеха в Лиге наций. Привезти три очка из Казахстана очень важно, но также необходима победа завтра, чтобы получить положительный результат и добиться хорошей позиции в группе. Все игроки готовятся с полной нагрузкой. После сегодняшней тренировка мы примем решение, какой состав поставить на завтрашней игре. Парни готовы показать болельщикам качественный футбол и порадовать их», - заявил тренер футбольной сборной.

Что касается команды Латвии, по оценке Владимира Вайсса, противник организовано играет в обороне.






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