Владимир Вайсс: Парни готовы показать болельщикам качественный футбол

08.09.2018 19:15 По оценкам тренера Национальной сборной Грузии по футболу Владимира Вайсса, сборная находится в полной готовности к завтрашней игре. Вайсс и член команды Георгий Мерабишвили провели предматчевую пресс-конференцию, где говорили о предстоящей встрече с Латвией в матче Лиги наций.



По словам Владимира Вайсса, у команды хорошее настроение, и он верит в свою команду.



«9 сентября нас ожидает второй шаг к достижению успеха в Лиге наций. Привезти три очка из Казахстана очень важно, но также необходима победа завтра, чтобы получить положительный результат и добиться хорошей позиции в группе. Все игроки готовятся с полной нагрузкой. После сегодняшней тренировка мы примем решение, какой состав поставить на завтрашней игре. Парни готовы показать болельщикам качественный футбол и порадовать их», - заявил тренер футбольной сборной.



Что касается команды Латвии, по оценке Владимира Вайсса, противник организовано играет в обороне.















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