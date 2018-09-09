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Перед футбольным матчем Грузия-Латвия Каладзе призвал болельщиков к единству


09.09.2018   11:33
Мэр Тбилиси Каха Каладзе в преддверии матча между сборными Грузии и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА призвал грузинских болельщиков к сплоченности и единству.

Матч между Грузией и Латвией пройдет сегодня на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Параллельно с матчем активисты ультранационалистического движения «Грузинский марш» собираются провести протестную акцию как на стадионе, так и на близлежащей территории.

«Это очень важный день для нашей команды, поскольку проведенный с желаемым результатом матч может стать началом успешного старта на Чемпионате Европы. Если мы хотим этого успеха и искренне болеем за наш футбол, мы должны отложить все в сторону – гражданскую или политическую позицию, желание конфронтации или провокации – все, что очень далеко от футбола и приносит беспорядки и стыд. Давайте покажем футбольному сообществу, всему миру наше единство, единство страны и достойную поддержку национальной сборной», — сказал Каладзе, обращаясь к своим фейсбук-подписчикам в прямом эфире.

Мэр Тбилиси призвал всех «надеть футболки национальной сборной, поднять флаги Грузии и искренне болеть за команду». Он также пожелал успехов сборной страны.

«Хочу пожелать успехов в матче Национальной сборной Грузии. Я уверен, что единством, совместными усилиями сборной и болельщиков, мы отпразднуем ту большую победу, которая может стать началом нашего попадания на Чемпионат Европы», — отметил он.

Причиной недовольства сил, называющих себя «защитниками традиционных ценностей», стало решение УЕФА о вручении центральному защитнику сборной Грузии Гураму Кашия награды за смелую общественную позицию по проблемам равноправия – Equal Game.

Все дело в том, что Кашия публично поддержал ЛГБТ-сообщество. Выступая в прошлом сезоне за клуб «Витесс», грузинский футболист принял участие в акции капитанов голландских клубов и вышел на матч чемпионата страны с повязкой в цветах радуги, выразив таким образом, поддержку ЛГБТ-сообществу.

После вручения премии грузинские ультранационалисты разразились новой волной критики в адрес футболиста. Более того, в фейсбуке Кашия они направляли угрозы.

Многие в Грузии не согласны с такой позицией. Недавно в соцсетях даже началась кампания в поддержку футболиста под девизом: «Гурам, я с тобой!», хештег #გურამშენთანვართ

Кашия выступал за голландский «Витесс» с 2010 года по 2018 год. Последние несколько лет был капитаном команды, а в этом сезоне установил рекорд по количеству сыгранных матчей в составе клуба за всю историю. На счету грузинского защитника 293 игры, в которых он забил 25 голов и сделал 18 результативных передач.






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