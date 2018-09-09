Сборную Германии по регби возглавит Майк Форд

09.09.2018 11:38 У Национальной сборной Германии по регби новый главный тренер, который будет руководить командой на протяжении репешажа Кубка мира.



Форд имеет достаточно впечатляющее резюме — он был тренером защиты сборных Англии, «британских и ирландских львов», а затем стал главным тренером английского клуба «Бат» и французского «Тулон».



Английский специалист выведет Германию на поле против сборных Гонг-Конга, Канады и Кении.



«Я рад, что мне дана такая возможность. Германия — быстро развивающаяся и амбициозная регбийная страна. Моя цель — впервые в истории вывести команду на Кубок мира», — заявил Форд.



Напомним, что сборная Германии участвует вместе с «борджгалоснеби» в дивизионе 1A Чемпионата Европы по регби.















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