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Сборную Германии по регби возглавит Майк Форд


09.09.2018   11:38
У Национальной сборной Германии по регби новый главный тренер, который будет руководить командой на протяжении репешажа Кубка мира.

Форд имеет достаточно впечатляющее резюме — он был тренером защиты сборных Англии, «британских и ирландских львов», а затем стал главным тренером английского клуба «Бат» и французского «Тулон».

Английский специалист выведет Германию на поле против сборных Гонг-Конга, Канады и Кении.

«Я рад, что мне дана такая возможность. Германия — быстро развивающаяся и амбициозная регбийная страна. Моя цель — впервые в истории вывести команду на Кубок мира», — заявил Форд.

Напомним, что сборная Германии участвует вместе с «борджгалоснеби» в дивизионе 1A Чемпионата Европы по регби.






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