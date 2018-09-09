Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кети Мелуа проведет концерт в Тбилиси


09.09.2018   11:49
Певица Кети Мелуа проведет концерт в Тбилиси. По решению мэрии столицы, допуск всех желающих на мероприятие будет бесплатным.

Концерт состоится 16 сентября в 21:00 на площади Европы в рамках Международного театрального фестиваля Тбилиси.

Выступающая в Великобритании певица выступит на сцене со своим бэндом.

Кети Мелуа по происхождению грузинская певица, которая много лет живет и работает в Лондоне. На протяжении своей музыкальной карьеры, с 2003 года она записала 8 альбомов.

Её концерты с успехом проходят в разных странах мира.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузии возможно построят завод по производству железнодорожного транспорта «Stadler»
В банковском комитете сената США обсудили способы ужесточить санкции против РФ
Бизнес сектору во Франции представили проекты порта Анаклиа и экономической зоны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Пашинян: Все убийцы должны быть призваны к ответственности
Совет Европы: Армения добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна