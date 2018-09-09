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Кети Мелуа проведет концерт в Тбилиси
09.09.2018 11:49
Певица Кети Мелуа проведет концерт в Тбилиси. По решению мэрии столицы, допуск всех желающих на мероприятие будет бесплатным.
Концерт состоится 16 сентября в 21:00 на площади Европы в рамках Международного театрального фестиваля Тбилиси.
Выступающая в Великобритании певица выступит на сцене со своим бэндом.
Кети Мелуа по происхождению грузинская певица, которая много лет живет и работает в Лондоне. На протяжении своей музыкальной карьеры, с 2003 года она записала 8 альбомов.
Её концерты с успехом проходят в разных странах мира.
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