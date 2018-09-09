Кети Мелуа проведет концерт в Тбилиси

09.09.2018 11:49 Певица Кети Мелуа проведет концерт в Тбилиси. По решению мэрии столицы, допуск всех желающих на мероприятие будет бесплатным.



Концерт состоится 16 сентября в 21:00 на площади Европы в рамках Международного театрального фестиваля Тбилиси.



Выступающая в Великобритании певица выступит на сцене со своим бэндом.



Кети Мелуа по происхождению грузинская певица, которая много лет живет и работает в Лондоне. На протяжении своей музыкальной карьеры, с 2003 года она записала 8 альбомов.



Её концерты с успехом проходят в разных странах мира.















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