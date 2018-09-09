Президент Федерации футбола Грузии призвал фанатов не допустить катастрофы

09.09.2018 17:00 Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили призвал болельщиков соблюдать порядок на матче Грузия-Латвия, который состоится в Тбилиси вечером 9 сентября. Как ожидается, часть болельщиков придет на стадион с радужными повязками в знак поддержки капитана сборной Гурама Кашия, который в последние месяцы стал жертвой травли со стороны противников ЛГБТ-сообщества.



«На этой игре будет присутствовать делегат [УЕФА], соответственно, любое неспортивное поведение, которое вызовет какой-либо негатив, может быть оценен очень строго. Если на трибуне происходит какое-либо действие, он [делегат] может сорвать игру, остановить игру. А это будет катастрофой», – заявил Кобиашвили.



По словам главы Федерации футбола, каждый болельщик должен взять на себя ответственность за безопасность на матче. От первой до последней минуты мы должны поддерживать наших ребят», – подчеркнул Кобиашвили, добавив, что от сегодняшнего матча многое зависит.



«Сегодня у нашей страны и нашей сборной действительно один из самых важных матчей за последние годы. Это очередная игра Лиги наций после того, как сборная завоевала первые три очка. Мы проводим первый официальный матч в нашей стране, в нашей столице. И это один из самых важных матчей. Сегодня, пожалуй, как никогда нашей сборной, нашим ребятам нужны трибуны, болельщики, которые, я уверен, как они всегда это делали, поддержат игроков».



СОВА











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