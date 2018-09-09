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Илия II: Помогайте нуждающимся и Бог поможет вам
09.09.2018 18:12
Хочу обратиться к своим крестникам и грузинскому народу, Помогайте нуждающимся, - об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в ходе воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.
Патриарх отметил, что помощь нуждающимся – это большое дело.
«Самое большое дело, которое вы можете сделать – это помощь нуждающимся людям. Я хочу обратиться к своим крестникам и грузинскому народу, помогайте нуждающимся и Бог поможет вам», - заявил патриарх.
Вместе с тем, Илия II зачитал выдержку из Библии, из книги пророка Даниила, касающуюся Анания, Азария и Мисаила. По словам Святейшего, прихожане часто должны читать Библию. «В Библии столько таинств и святости, что это во многом нам пригодится», - заявил патриарх.
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