Сборная Грузии обыграла Латвию в матче Лиги наций УЕФА

09.09.2018 23:01 Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Латвии со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Лиги наций.



Первый тайм закончился со счетом 0:0, однако все 45 минут преимущество оставалось за грузинской командой. Во втором тайме, на 77-й минуте, гол с пенальти успешно реализовал Торнике Окриашвили.



Матч на тбилисском стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе проходил при полном аншлаге. Трибуны стадиона вместимостью 55 тысяч зрителей были заполнены практически полностью. За три часа до начала матча было распродано уже более 40 тысяч билетов.



Состав сборной Грузии по разным причинам немного обновился после стартового матча Лиги наций. Так, основной форвард Георгий Квилитая не вышел на поле из-за травмы лодыжки, полученной недавно на тренировке. Тренер сборной Владимир Вайсс заменил его на Нику Качарава. Еще одного игрока Георгия Меребешвили заменили на Торнике Окриашвили.



Необходимо отметить, что до сих пор команды Латвии и Грузии встречались между собой восемь раз — по четыре официальных и товарищеских матча. Ни в одной официальной игре Грузия не смогла победить, зато в товарищеских играх преимущество на стороне грузинской сборной. Три из четырех встреч Грузия выиграла при одном поражении. Примечательно, что в последнем товарищеском матче между сборными Грузии и Латвии, проходившем в 2017 году, грузины разгромили соперника со счетом 5:0.



Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга.



Сборные Грузии и Латвии выступают в группе 1 лиги D. В этой же группе выступают Казахстан и Андорра.



Первый круг Лиги наций стал успешным для сборной Грузии, которая на выезде обыграла сборную Казахстана со счетом 2:0. Команда Латвии в домашнем матче сыграла со сборной Андорры вничью.



Завтра, 10 сентября, в Андорра-Ла-Велье состоится матч Казахстана и Андорры















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

