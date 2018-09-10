Сотрудники телекомпании «Иберия» проводят протестное шествие

10.09.2018 11:58 Сотрудники телекомпании «Иберия» проводят протестное шествие. По их словам, события вокруг канала они опротестуют у канцелярии правительства.



Как заявляют в телекомпании, «Иберия» прекратить вещание на три часа. Вместе с тем, по их словам, на телевидение со стороны властей осуществляется давление. В частности, нападение совершается на «Омегу Групп», которая финансирует телекомпанию «Иберия».



По словам участников акции, прекратить вещание их вынуждают власти.



«Если это не так, вчера прокуратура должна была начать расследование по тем записям, которые распространились», — отмечают участники акции.



Вчера телекомпания «Иберия» распространила запись телефонного разговора, в котором, предположительно, бывший министр спорта Леван Кипиани говорит с основателем телекомпании «Иберия» и «Омега Групп».



7 сентября телекомпания «Иберия» распространила чрезвычайное заявление, в котором говорится, что «Иберии» перекрыли главный источник финансирования. Компания «Омега Групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована.



По информации министерства финансов, компания по производству сигарет «ОДжТ», которая входит в «Омега Групп» является единственной компанией, которая имеет задолженность перед бюджетом более 50 млн лари. В основном, это – неуплата налога на акциз. По причине неуплаты налогов в отношении компании применены принудительные действия – инкассо и арест.















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