На скульптуру Али и Нино влез 29-летний мужчина, просивший у находившихся внизу дать ему марихуану

10.09.2018 17:19 В Батуми на скульптуру Али и Нино влез 29-летний мужчина. Как рассказывают очевидцы, мужчина призывал находящихся внизу граждан дать ему марихуану.



«Мы сообщили правоохранителям и сотрудникам Службы управления чрезвычайными ситуациями. Привезли подъемник и пытались спустить этого парня со скульптуры таким образом. Сначала он отказывался, но в итоге спустился. Тут говорят, что этот парень из Терджолы и распространяет в соцсети видео в связи с употреблением марихуаны. И поднявшись на скульптуру, он сверху кричал людям, чтобы ему дали марихуану», - сообщил один из очевидцев.



29-летнего мужчину задержали на факте административного правонарушения, подразумевающего неподчинение законным требованиям полиции.















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