Cпасатели сняли мужчину со скульптуры «Али и Нино»

10.09.2018 17:45 В Батуми спасатели заставили мужчину слезть с семиметровой скульптуры «Али и Нино», сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».



Мужчина взобрался почти на самую вершину скульптуры и отказывался спускаться. Спасатели пытались снять его с помощью подъемного крана, однако через какое-то время он спустился на землю сам. На вопрос, почему он поднялся на скульптуру, нарушитель общественного порядка ответил, что полиция ограничивает его свободу. Оттаскивать его от скульптуры полиции пришлось силой.



Движущаяся скульптура является увеличенной копией инсталляции грузинской художницы Тамар Квеситадзе под названием «Мужчина и женщина». Практически сразу после установки на набережной в Батуми скульптуру назвали «Али и Нино» в честь героев одноименного произведения Курбана Саида — азербайджанского юноши Али, который полюбил грузинскую девушку Нино.



Каждый вечер эффектно подсвеченные фигуры Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые десять минут. Затем фигуры сливаются в одно целое и начинается обратный процесс.















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