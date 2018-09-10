В Тбилиси трое детей попали под обломки рухнувшего гаража

10.09.2018 18:22 Трое несовершеннолетних пострадали в результате обрушения здания на улице Габриэла Салоси в Тбилиси. По данным МВД, предположительно, ребята 2004, 2003 и 2010 годов рождения оказались под обломками старого гаража.



Все трое госпитализированы. Состояние одного из них критическое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние двоих других медики оценивают как стабильное.



Расследование начато по статье 240 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает нарушение мер безопасности при осуществлении строительных работ.





СОВА











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