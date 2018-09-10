Суд избрал 12 суток ареста гражданину, взобравшемуся на скульптуру «Али и Нино»

10.09.2018 19:12 Батумский городской суд присудил Константину Эдиберидзе 1987 года рождения, который залез на скульптуру «Али и Нино», 12-дневное заключение.



Задержанному предъявлено обвинение по статьям административного кодекса Грузии 173 и 166, которые подразумевают неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство.



Задержанный является уроженцем Терджола, хотя уже месяц он живет на батумском бульваре и до этого еще четыре раза подпадал под суд.



Эдиберидзе на протяжении всего судебного процесса спорил с судьей, а во время объявления приговора перевернул стол. Из зала суда его вывели несколько правоохранителей.



Мужчина в возрасте около 30 лет влез на скульптуру Али и Нино в Батуми. Он провел там некоторое время.















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