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Суд избрал 12 суток ареста гражданину, взобравшемуся на скульптуру «Али и Нино»


10.09.2018   19:12
Батумский городской суд присудил Константину Эдиберидзе 1987 года рождения, который залез на скульптуру «Али и Нино», 12-дневное заключение.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям административного кодекса Грузии 173 и 166, которые подразумевают неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство.

Задержанный является уроженцем Терджола, хотя уже месяц он живет на батумском бульваре и до этого еще четыре раза подпадал под суд.

Эдиберидзе на протяжении всего судебного процесса спорил с судьей, а во время объявления приговора перевернул стол. Из зала суда его вывели несколько правоохранителей.

Мужчина в возрасте около 30 лет влез на скульптуру Али и Нино в Батуми. Он провел там некоторое время.






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