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Молодежь в Восточном соседстве: 8 причин учиться в Европе


10.09.2018   19:20
Почему обучение в Европе столь привлекательно? Европейская служба внешних связей (ЕСВД) недавно опубликовала новый информационный бюллетень, в котором излагаются восемь причин, почему стоит учиться за рубежом в Европе.

В информационном бюллетене утверждается, что имея тысячи университетов, исследовательских центров и высших учебных заведений, предлагающих учебные программы мирового уровня, Европа - это то место, где нужно быть.

Причины для учебы в Европе включают возможность формирования вашей будущей карьеры, получения образования мирового класса, участия в исследовательских программах, знакомства с новыми друзьями, изучения новых культур, получения стипендий, получения соотношение цены и качества и изучения новых языков, включая английский.

Информационный бюллетень содержит полезные ссылки об исследовательских работах, финансировании и возможностях в Европе, доступных стипендиях и вариантах финансовой поддержки и другой полезной информации.

Несмотря на то, что в ЕС существует 24 официальных языка, большинство стран Европы предлагают учебные программы на английском языке. Также можно найти программы, преподаваемые на других ведущих мировых языках бизнеса, таких как испанский, французский, немецкий, русский, итальянский, португальский и арабский.

По всей Европе плата за обучение и стоимость проживания сравнимы с другими странами, где можно учиться ... но на самом деле, в некоторых европейских странах учебные программы предлагаются бесплатно! Есть много стипендий и вариантов финансовой поддержки. Узнайте больше здесь.






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