Отец убитого в Тбилиси подростка начинает голодовку у парламента с требованием отставки правительства

10.09.2018 21:29 Требую отставки властей, досрочных парламентских выборов и создания временного правительства, - об этом на акции перед зданием парламента заявил отец убитого на улице Хорава в Тбилиси Давида Саралидзе – Заза Саралидзе.



По его словам, он начинает голодовку перед парламентом и не собирается покидать территорию, пока его требования не будут выполнены.



«Пусть власти уйдут в отставку – это мое требование. Власти не покрывают убийц моего сына, они сами убийцы. Я требую проведения досрочных парламентских выборов, создания временного правительства. Я не собираюсь никуда уходить, буду у здания парламента, сяду тут и с сегодняшнего дня начинаю голодовку. Обращаюсь ко всем гражданам, присоединяйтесь к нам», - отметил Заза Саралидзе.



На акции также выступил отец убитого в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили – Малхаз Мачаликашвили, призвавший население к поддержке. Он еще раз отметил, что его сын не имел никакой связи с террористической организацией и сейчас соответствующие органы пытаются обвинить в связи с террористическими организациями и его.



«Хочу заверить всех граждан Грузии, что мой сын не имел никакой связи с терроризмом, так же, как и я не имею никакой связи, а пытаются в этом обвинить. Прошу всех, выходите и встаньте рядом с нами, разрушим систему, которая убивает», - заявил Малхаз Мачаликашвили.















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