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В Тбилиси под завал попали три подростка
10.09.2018 21:36
В Тбилиси под завал попали три подростка, получившие различные телесные повреждения.
Состояние одного из пострадавших детей критическое. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, 2 подростков помещены в клинику Ингороква, а один – в региональную больницу на Московском проспекте.
Пострадавших подростков навестил Министр здравоохранения Давид Сергеенко.
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