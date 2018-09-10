В Тбилиси под завал попали три подростка

10.09.2018 21:36 В Тбилиси под завал попали три подростка, получившие различные телесные повреждения.



Состояние одного из пострадавших детей критическое. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, 2 подростков помещены в клинику Ингороква, а один – в региональную больницу на Московском проспекте.



Пострадавших подростков навестил Министр здравоохранения Давид Сергеенко.















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