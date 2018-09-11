Заза Пачулия будет учиться в Гарварде

11.09.2018 14:18 Грузинский баскетболист, двукратный чемпион Национальной баскетбольной лиги США в составе клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия будет учиться в одном из самых престижных университетов — Гарварде. Информацию в своем микроблоге в «Твиттере» распространил сам грузинский баскетболист.



«Я счастлив, что вернулся в магистратуру Гарвардской школы бизнеса и будут учиться в классе Анита Элберса», — пишет он.



В настоящее время Заза Пачулия выступает за «Детройт Пистонс».















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