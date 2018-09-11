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Племянник Иванишвили требует расследования в связи с заявлениями руководителей «Омега группы»
11.09.2018 19:04
Бизнесмен Уча Мамацашвили распространил заявление в связи с процессами вокруг телекомпании "Иберия" и "Омега группы". По словам Мамацашвили, заявления против него являются целенаправленной провокацией со стороны руководителей "Омега группы".
"Легенды о моих т.н. "особых влияниях" не новые, и их периодически сочиняют люди, которые хотят получить незаконную пользу посредством этих легенд.
Не является исключением ажиотаж, поднятый в последнее время вокруг "Омега группы". Мне не известно, в конкретном случае имеем дело с целенаправленной провокацией со стороны руководителей "Омега группы", с нездоровыми интересами бывшего высокопоставленного чиновника, или ложью. Но во всех случаях кто-то явно пытался использовать мое имя в подозрительных и незаконных сделках, и эта кампания имеет явно политический подтекст.
Соответственно обращаюсь к прокуратуре Грузии, незамедлительно начать расследование по данному факту, и дать исчерпывающий ответ на легитимные вопросы, возникшие в обществе"- заявляет Уча Мамацашвили.
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9 сентября распространилась телефонная запись, в которой предположительно бывший министр спорта Леван Кипиани говорит с основателем телекомпании "Иберия" и "Омега группы" Зазай Окриашвили. В их разговоре фигурирует имя двоюродного брата Бидзины Иванишвили, бизнесмена Учи Мамацашвили, о котором говорят, что он улаживал проблемы "Омега группы", и взамен за это требовал два миллиона долларов.
До того, 7 сентября телекомпания распространила специальное заявление, согласно которому "Иберии" перекрыли главный источник финансирования. Разговор идет о компании "Омега группа", в состав которой входит "Иберия".
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