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Представители профсоюза Общественного вещателя встретились с советниками президента


11.09.2018   19:42
Представители Общественного вещателя Грузии встретились с советниками президента и ознакомили их с ситуацией в телевидении.

По словам председателя профсоюза Нино Зауташвили, они предоставили детальную информацию советникам президента об оптимизации и изменениях в Общественном вещателе.

По её словам, у телекомпании должен быть кодекс трудовой политики.

«Чем больше мы обсуждаем эти вопросы и проводим больше встреч, мы идем к самому важному моменту, чтобы был создан необходимый документ трудовой политики, который определит, на скольких, как и на каких позициях сколько будут работать на вещателе», — заявила Зауташвили.

Советник директора блока новостей и текущих событий Общественного вещателя Додо Шонава заявила, что трудовая политика важна для медиа-организаций, потому что редакционная независимость связана с трудовой политикой.

Советник президента также выступила с заявлением. По словам Анны Нацвлишвили, аппарат президента будет следить за текущими процессами в Общественном вещателе.

«Сотрудники Общественного вещателя видят множество проблем на канале. Это касается как трудовой политики, так и процесса оптимизации, который недавно начался, а также вопросов редакционной независимости. Эти вопросы важны и необходимо дать четкие ответы на эти вопросы. Согласно законодательству, попечительский совет и парламент Грузии играют очень важную роль в жизни Общественного вещателя, который имеет прямую возможность и обязательство постоянно следить за деятельностью Общественного вещателя, чтобы выслушать отчет и т.д. — отметила Анна Нацвлишвили.






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