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Заза Саралидзе госпитализирован с проходящей на Руставели акции


11.09.2018   22:42
На проходящей перед зданием парламента Грузии в Тбилиси акции между Зазой Саралидзе (отец убитого в Тбилиси подростка, который требует наказания убийцы сына) и полицией произошла потасовка и словесное противостояние.

Сторонники Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили принесли конструкции, которые, по их пояснению, являются своего рода дождевиками, а не палатками, и они их собирались установить на территории парламента. Полиция не разрешила им это сделать, что привело к потасовке между Саралидзе и представителями патрульной полиции.

В ходе противостояния Зазе Саралидзе стало плохо. Он был срочно госпитализирован в клинику им. Ингороква.






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