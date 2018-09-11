Заза Саралидзе госпитализирован с проходящей на Руставели акции

11.09.2018 22:42 На проходящей перед зданием парламента Грузии в Тбилиси акции между Зазой Саралидзе (отец убитого в Тбилиси подростка, который требует наказания убийцы сына) и полицией произошла потасовка и словесное противостояние.



Сторонники Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили принесли конструкции, которые, по их пояснению, являются своего рода дождевиками, а не палатками, и они их собирались установить на территории парламента. Полиция не разрешила им это сделать, что привело к потасовке между Саралидзе и представителями патрульной полиции.



В ходе противостояния Зазе Саралидзе стало плохо. Он был срочно госпитализирован в клинику им. Ингороква.















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