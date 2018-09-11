Патриархия обсудит вопрос производства марихуаны в Грузии завтра на конференции

11.09.2018 22:50 Вопрос производства марихуаны для экспорта с медицинской целью в Грузии, очевидно, станет одним из главных предметов обсуждения на организованной патриархией Грузии на конференции, которая пройдет завтра в Грузинском университете имени Андрея Первозванного. Об этом сообщил секретарь патриарха протоиерей Микаэл Борковели.



По его словам, проведение этой конференции патриархия запланировала летом, однако и некоторое время назад распространенная информация о производстве марихуаны в Грузии станет предметом обсуждения на этой конференции и патриархия там зафиксирует свою позицию.



«В Грузинском университете имени Андрея Первозванного завтра в 10:00 начнется организованная патриархией Грузии конференция, которая посвящена теме декриминализации марихуаны. Там будет обсуждаться и информация, распространяется в эти минуты. Желание провести конференцию возникло летом. Мы пытаемся показать обществу, к каким разрушительным результатам может привести декриминализация наркотических средств. На этой конференции этот вопрос, что сейчас был озвучен, станет одним из номер первых предметов обсуждения», - заявил протоиерей Микаэл Ботковели.



Правительством Грузии подготовлена законодательная инициатива, разрешающая производство марихуаны с целью ее экспорта – для фармацевтических и косметических средств.



На вчерашнем заседании большинства, проведенном в офисе партии «Грузинская мечта», представители МВД ознакомили депутатов с рабочим вариантом законодательного проекта, который предполагает именно начало производства марихуаны в целях экспорта. Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью. При этом предметом обсуждения является версия, по которой будет объявлен международный конкурс, и, следовательно, победивший лицензиант будет выявлен посредством конкурса. Предположительно, в лицензионных условиях будет определен географический ареал, количество производства марихуаны в Грузии и т.д.















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