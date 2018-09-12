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Тбилисская транспортная компания предлагает женщинам курсы водителей автобуса


12.09.2018   14:39
Тбилисская транспортная компания предлагает женщинам курсы подготовки водителей автобуса. По информации Транспортной компании, на курсы примут 25 женщин, и они будут совершенно бесплатными. Компания покроет также стоимость экзамена на водительские права.

"После успешного прохождения курса участники получат работу на вакансиях Тбилисской транспортной компании. Последний срок принятия заявки для того чтобы принять участие на курсах, 21 сентября 2018 года"- заявили в компании.

Проект, профинансированный Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), преследует целью создание равных возможностей, и обеспечение гендерного равенства в транспортном секторе.

Дополнительную информацию о курсе можно посмотреть на www.ttc.com.ge







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