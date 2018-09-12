В столице Казахстана состоялась презентация фильма о грузинском футболе

12.09.2018 20:42

Автор этих строк в составе футбольной делегации Грузии, прибывшей в Астану чартерным рейсом, был свидетелем не только красивой победы сборной Грузии над Казахстаном, но и необычайно теплого приема делегации Грузии в столице Казахстана. Одной из главных причин моей поездки в Астану было проведение публичного показа фильма грузинского режиссера Гоги Торадзе "Наш футбол". Эта картина, созданная в 2012 году, была признана в 2013 году лучшим документальным фильмом Миланского и Ташкентского международных фестивалей спортивных фильмов, и это неудивительно:в этом получасовом фильме использованы уникальные архивные видео и фотоматериалы 20-го века и начала 21 века, в картине дана интересная, более чем вековая история грузинского футбола.



Инициатором проекта показа этого фильма был автор этих строк, который в ранге вице-президента Ассоциации спортивных журналистов Грузии при поддержке президента этой Ассоциации Михаила Абаишвили в июле-августе при активном содействии известного казахстанского спортивного комментатора, вице-президента Ассоциации спортивной прессы Казахстана Павла Цыбулина провели в двух странах соответствующую работу по подготовке этого интересного мероприятия. Публичный показ этого фильма Гоги Торадзе прошел в Астане при содействии Федерации футбола Казахстана и Грузии и телеканала "QAZSPORT". Пользуясь случаем, хотел бы особенно поблагодарить Павла Цыбулина за активную работу по организации этого показа.



Сама презентация фильма прошла 6 сентября днем в конференц-зале отеля PARK Inn, среди зрителей и участников показа были руководители федераций футбола Казахстана и Грузии, ветераны спорта и юные футболисты, знаменитый казахский футболист Сеильда Байшаков и легендарный грузинский защитник, бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе, первый вице-президент Федерации футбола Грузии Каха Чумбуридзе, заместители министра образования, культуры и спорта Грузии Шалва Гоголадзе и Мухран Шаматава, представители посольства Грузии в Казахстане и грузинской диаспоры в Астане, ветераны и юные футболисты. На показе присутствовала начальник информационно-аналитического центра МВД Казахстана полковник Роза Закаргаева, являющаяся большим знатоком футбола и ценителем киноискусства.



Выступая на презентации, Гоги Торадзе сказал:"Я родился и вырос в Тбилиси. Слева от нашего двора располагалась киностудия "Грузия-фильм", справа – стадион "Динамо". После уроков мой маршрут пролегал к киностудии. Если находил там что- нибудь интересное, мог стоять часами и смотреть до упада. Если нет, бежал на стадион, домой возвращался поздно,родители знали о моих увлечениях- вечером отец искал меня на стадионе,а мать- в киностудии. Она даже просила вахтеров киностудии не пускать меня, вахтеры отнеслись к ее просьбе с уважением, но я нашел лазейку в ограде, и она, можно сказать, стала моей дорогой в кино".



На презентации в Астане автор этих строк ознакомил собравшихся с творчеством Г.Торадзе, рассказал о том, что он является автором более 30 документальных и художественных фильмов, из них 15 по спортивной тематике:это фильмы "Комментатор» (о выдающемся комментаторе и актере Котэ Махарадзе.), "Овальный мяч", "Наш футбол", "Грузинский баскетбол","Профессор футбола"(об А.Чивадзе) , "Говорит и показывает Тбилиси "(о комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили) и другие.



СМИ Казахастана и Грузии достаточно широко осветили проведение публичного показа фильма "Наш футбол" в Астане.



Ожидается, что в конце 2018 и первой половине 2019 года в Грузии и ряде других стран пройдут публичные показы нескольких фильмов Г.Торадзе, посвященных спортивной тематике. Эти мероприятия призваны содействовать популяризации спорта, пропаганде здорового образа жизни и развитию сотрудничества между странами в сфере спорта и культуры.



Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Астана-Тбилиси.



На фотографии: Г.Торадзе, Т.Пачкория и гл.тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в Астане.



Читатели портала« Грузия Online » уже знают о том, что футбольная сборная Грузии успешно стартовала в розыгрыше Лиги Наций. 6 сентября в Астане на стадионе "Астана-Арена" в присутствии 29 тысяч зрителей грузинские футболисты со счетом 2:0 победили команду Казахстана, а 9 сентября в Тбилиси на "Динамо-Арена" при почти 50 тысячах зрителей с минимальным счетом 1:0 выиграли у сборной Латвии. После двух туров сборная Грузии лидирует в группе 1 лиги Д, набрав 6 очков. На втором месте находится сборная Андорры, сыгравшая вничью в гостях с Латвией (0:0) и дома с Казахстаном(1:1). На третьем и четвертом местах находятся сборные Латвии и Казахстана, набравшие по одному очку.В октябре и ноябре каждая из этих команд сыграет еще по 4 матча, после этого будет выявлен победитель этой группы, а весной будущего года победители четырех разных групп Лиги Наций сыграют полуфинальные матчи, а потом финал,который и выявит сборную, которая получит право сыграть на ЧЕ-2020.Автор этих строк в составе футбольной делегации Грузии, прибывшей в Астану чартерным рейсом, был свидетелем не только красивой победы сборной Грузии над Казахстаном, но и необычайно теплого приема делегации Грузии в столице Казахстана. Одной из главных причин моей поездки в Астану было проведение публичного показа фильма грузинского режиссера Гоги Торадзе "Наш футбол". Эта картина, созданная в 2012 году, была признана в 2013 году лучшим документальным фильмом Миланского и Ташкентского международных фестивалей спортивных фильмов, и это неудивительно:в этом получасовом фильме использованы уникальные архивные видео и фотоматериалы 20-го века и начала 21 века, в картине дана интересная, более чем вековая история грузинского футбола.Инициатором проекта показа этого фильма был автор этих строк, который в ранге вице-президента Ассоциации спортивных журналистов Грузии при поддержке президента этой Ассоциации Михаила Абаишвили в июле-августе при активном содействии известного казахстанского спортивного комментатора, вице-президента Ассоциации спортивной прессы Казахстана Павла Цыбулина провели в двух странах соответствующую работу по подготовке этого интересного мероприятия. Публичный показ этого фильма Гоги Торадзе прошел в Астане при содействии Федерации футбола Казахстана и Грузии и телеканала "QAZSPORT". Пользуясь случаем, хотел бы особенно поблагодарить Павла Цыбулина за активную работу по организации этого показа.Сама презентация фильма прошла 6 сентября днем в конференц-зале отеля PARK Inn, среди зрителей и участников показа были руководители федераций футбола Казахстана и Грузии, ветераны спорта и юные футболисты, знаменитый казахский футболист Сеильда Байшаков и легендарный грузинский защитник, бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе, первый вице-президент Федерации футбола Грузии Каха Чумбуридзе, заместители министра образования, культуры и спорта Грузии Шалва Гоголадзе и Мухран Шаматава, представители посольства Грузии в Казахстане и грузинской диаспоры в Астане, ветераны и юные футболисты. На показе присутствовала начальник информационно-аналитического центра МВД Казахстана полковник Роза Закаргаева, являющаяся большим знатоком футбола и ценителем киноискусства.Выступая на презентации, Гоги Торадзе сказал:"Я родился и вырос в Тбилиси. Слева от нашего двора располагалась киностудия "Грузия-фильм", справа – стадион "Динамо". После уроков мой маршрут пролегал к киностудии. Если находил там что- нибудь интересное, мог стоять часами и смотреть до упада. Если нет, бежал на стадион, домой возвращался поздно,родители знали о моих увлечениях- вечером отец искал меня на стадионе,а мать- в киностудии. Она даже просила вахтеров киностудии не пускать меня, вахтеры отнеслись к ее просьбе с уважением, но я нашел лазейку в ограде, и она, можно сказать, стала моей дорогой в кино".На презентации в Астане автор этих строк ознакомил собравшихся с творчеством Г.Торадзе, рассказал о том, что он является автором более 30 документальных и художественных фильмов, из них 15 по спортивной тематике:это фильмы "Комментатор» (о выдающемся комментаторе и актере Котэ Махарадзе.), "Овальный мяч", "Наш футбол", "Грузинский баскетбол","Профессор футбола"(об А.Чивадзе) , "Говорит и показывает Тбилиси "(о комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили) и другие.СМИ Казахастана и Грузии достаточно широко осветили проведение публичного показа фильма "Наш футбол" в Астане.Ожидается, что в конце 2018 и первой половине 2019 года в Грузии и ряде других стран пройдут публичные показы нескольких фильмов Г.Торадзе, посвященных спортивной тематике. Эти мероприятия призваны содействовать популяризации спорта, пропаганде здорового образа жизни и развитию сотрудничества между странами в сфере спорта и культуры.Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Астана-Тбилиси.На фотографии: Г.Торадзе, Т.Пачкория и гл.тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в Астане.











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